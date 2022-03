Do dveří vchází starší paní, dobrovolnice jí vyjdou naproti a pomáhají s těžkými taškami plnými všeho, co žena doma našla a mohlo by druhým pomoci. „Syn žije dlouhodobě mimo Kolín, neměl mě kdo odvézt,“ vysvětluje důvod, proč si na odvoz pomoci pro uprchlíky zaplatila taxi. Mezitím další z dobrovolnic, která přinesené věci třídí, zakládá nový „koutek“, a to na krmení pro zvířata. Dvě ukrajinské ženy prohlíží připravené potraviny, oblečení. Vybraly si pleny, šampón, v ruce drží ještě dětský nočníček. Malá ukrajinská slečna prohlíží hračky.