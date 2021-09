Nové Stolpersteiny jsou v Pražské ulici před č. p. 50, v Kmochově ulici před č. p. 248 a ve Škodově ulici před č. p. 259 a na Karlově náměstí před č. p. 88, kde žila rodina Pollakova. Chlapcům bylo 12 a 15 let, jejich mamince 40 let, když jejich životy vyhasly v koncentračním táboře v Treblince.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.