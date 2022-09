Autorkou knížky je Marcela Schneiberková, autorkou textu Jana Ulcová a autorem fotografií Štěpán Vodička. „Dlouho jsem přemýšlel, koho bych požádal, aby tuhle knížku pokřtil. Je to konec konců knížka o Cerhenicích pro Cerheňáky,“ dodal starosta.

Slavnostní křest nakonec provedl bývalý starosta Cerhenic František Vála. „Jsem rád, že se něco takového objevilo,“ řekl. „Za mého starostování jsme řešili úplně jiné záležitosti, v obci to nevypadalo tak jako dnes. Řešily se restituce apod., což jsme raději ani neventilovali, protože to nebylo nic příjemného. Cerhenice budou mít pěknou památku prakticky na věky,“ dodal a polil publikaci šampaňským, aby měla štěstí do života.

Jak uvedla autorka Marcela Schneiberková, k nápadu vytvořit fotoknihu o Cerhenicích se dostala minulý podzim. „Chtěli jsme udělat knížku, která nebude stát v knihovně a někdo si ji vytáhne jednou za pět let. Proto jsme si řekli, že víc než krajinky a západy a východy Slunce (i když i ty se v knížce objevují – pozn. red.) o Cerhenicích vypovídá to, že se toho tady hodně děje. Takže jsme knížku složili z reportáží a záběrů z akcí od roku 2018. Je to prostě fotoalbum, které si dnes málokdo udělá,“ popsala s tím, že v knížce je i část, která byla vlastně takovým pokusem.

„Rozdali jsme žákům základní škola a dalším několika lidem jednorázové fotoaparáty a takřka necenzurovaný výběr je v knížce publikovaný. Obsahuje tedy i záběry očima obyvatel. Za dvacet let si lidé budou moci prohlédnout, jak se v Cerhenicích žilo, co se tu dělo,“ dodala.

„Psalo se to úplně samo, bez nadsázky. Tady to prostě žije, činnost spolků je velká, byla radost o tom psát,“ poznamenala Jana Ulcová k publikaci, která vyšla i elektronicky.

Kdo z přítomných chtěl, mohl si ji hned na místě orazítkovat znakem Cerhenic a samozřejmě hned za symbolických 50 korun zakoupit. Byli tací, kteří si knížek odnášeli hned několik.

