Video, foto: U smuteční síně v Kolíně opravují dlažbu. Přístup je omezený

U smuteční síně na centrálním hřbitově v Kolíně se opravují zpevněné plochy. Hotovo by mělo být do poloviny prosince. Jde o výměnu stávající dlažby včetně podkladních vrstev a její částečné rozšíření do zatravněné plochy před budovou. Zároveň se rozšíří i veřejné osvětlení v tomto prostoru.

Rekonstrukce zpevněné plochy u smuteční síně by měla být hotová do poloviny prosince. | Video: DENÍK/ Jana Martinková