Do kostela přivezla zejména potřeby pro děti i starostka nedalekých Kounic Miroslava Sochorová spolu se zaměstnanci obce. „Jde mi mráz po zádech a slzy do očí, když to vidím. Jsme rádi, že můžeme alespoň nějak pomoci,“ řekla při předání sbírky, kterou organizovala obec.