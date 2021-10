Vzhledem k tomu, že ti, co své kousky nabízejí k prodeji, je povětšinou balí již okolo desáté dopolední, pozdější účastníci voleb už o případnou možnou podívanou přišli. Další sběratelské setkání, tentokrát už v obvyklých prostorách, se uskuteční v sobotu 6. listopadu.

Takže se opět sáhlo k již zavedenému režimu – volební místnost byla na místě, kde je roky zavedená a sběratelé se posunuli do zbývajících salonků a chodby, kterou rozdělil paravan. „My u vchodu jsme pak působili jako živý rozcestník. Vzhledem k tomu, že sběratelé jsou ranní ptáčata, tak jsme zpočátku měli v účastnících navrch, ale s přibývajícím časem nás voliči převálcovali,“ smál se jeden z pořadatelů akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.