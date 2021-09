Zajímavý, působivý a poučný zážitek připravil v úterý 14. září mladým Kolíňákům Revolution train, který na celý den zastavil na hlavním nádraží. Prošly jím stovky návštěvníků. Ti měli možnost v několika vagonech s kinosály „prožít“ reálný příběh o tom, jak lehké je propadnout drogám a jak strašné to má následky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.