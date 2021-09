U prostranství navíc přibude také nová alej stromů. Práce by měly pokračovati v příštím roce, ale již z velké části uvnitř areálu školy.

Už s příchodem nového školního roku byl před hlavním vchodem gymnázia položen základní pás žulové dlažby, který umožňuje studentům bezpečný přístup do budovy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.