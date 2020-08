OBRAZEM: Pražská ulice v centru Kolína je uzavřená

Do neděle 9. srpna by měly být hotové práce na opravě povrchů chodníků a komunikace v části Pražské ulice od náměstí Republiky ke Karlovu náměstí v Kolíně. Do té doby lze k vjezdu do centra využít jen Kutnohorskou ulici a následně Rubešovu a Husovu.

Uzavřená Pražská ulice v centru Kolína. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

