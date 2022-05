„Elektromobilita je výrazně dražší, třeba tento autobus stojí dvaapůlnásobek běžného autobusu, které dnes po Kolíně jezdí. Při nákupu vozů by to byla obrovská investice, i provoz by byl o něco dražší v porovnání se současnými naftovými autobusy,“ řekl místostarosta. Připomněl však, že evropská legislativa postupně spěje k tomu, že bude dané třeba určité procento vozového parku MHD v alternativních pohonech.