OBRAZEM: Parkoviště u kolínské oblastní nemocnice dokončí nejdéle na jaře

Výstavba nové parkovací plochy v místě někdejších zahrádek u kolínské nemocnice zatím jede podle plánu, a to i vzhledem k dosud příznivým klimatickým podmínkám. To se ale může během chvíle změnit, a tak nemocnice počítá, že by se kvůli počasí, které by bránilo dodržení správných technologických postupů při provádění určitých stavebních prací, termín dokončení mohl posunout do jarního období.

Z výstavby parkoviště v areálu Oblastní nemocnice v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková

Nové velké parkoviště bude mít kapacitu kolem 500 vozidel a bude sloužit pro klienty i zaměstnance nemocnice. Ta je nyní spádovou pro velkou oblast, počet pacientů nepřetržitě roste už posledních deset let, počet aut mířících sem se stále zvyšuje a areál na to nikdy nebyl dimenzovaný. Do Vánoc bude Nový most v plném provozu. Rekonstrukce bude pokračovat na jaře Přečíst článek › Poté, co se většina vozidel přesune na novou parkovací plochu, by mělo dojít ke zklidnění dopravy v nemocničním areálu, cílem je zajistit maximální prostupnost pro vozidla integrovaného záchranného systému. Nemocnice potřebuje garantovat místa pro příjezd vozidel záchranné služby, policie, pro zajištění stanovišť pro zásahy hasičských vozidel pro případy hromadných neštěstí či požárů. Na novém parkovišti by měli mít i zaměstnanci přidělené své parkovací místo.