/FOTOGALERIE/ Jako na běžícím pásu probíhalo ve středu 16. prosince dobrovolné testování pro veřejnost na covid-19 prostřednictvím antigenních testů v testovacím místě v kolínském městském společenském domě. Po ranní krátké frontě přicházeli lidé celé dopoledne průběžně. „Přesně podle objednání, od osmi do dvanácti hodin po třech minutách,“ popsala místní zdravotnice.

Antigenní testy v odběrovém středisku v Městském společenském domě v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Společenský dům, kde už probíhalo testování učitelů, se stal kolínským místem plošného testování proto, aby všichni zájemci nechodili do odběrového místa v nemocnici. „Domluvili jsme se, že nemocnici zdarma zapůjčíme společenský dům. Pokud by prostory nestačily, lze aktivity rozdělit do několika salonků,“ uvedl starosta města Michael Kašpar.