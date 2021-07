OBRAZEM: Nové parkoviště v Čechových sadech už se rýsuje

Budování nového parkoviště v Čechových sadech se pomalu blíží do finále. Hotovo by mělo být cca do dvou týdnů. Práce vyjdou zhruba na 680 tisíc bez daně.

V Čechových sadech se dokončuje parkoviště, upraví se i přilehlé kontejnerové stání. | Foto: Deník/Jana Martinková

Nové parkoviště vzniká přebudováním starého asfaltového hřiště. Město přistoupilo ke zrušení hřiště poté, co se otevřel zrekonstruovaný nový sportovní areál za Billou, tedy kousek odtud. Nová parkovací plocha bude mít kapacitu kolem čtyř desítek parkovacích míst. Současně se dočká nového oplocení přilehlé kontejnerové stání, což by mělo být hotovo zhruba čtrnáct dní po dokončení parkoviště.