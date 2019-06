„Jsem ráda, že je v Kolíně tolik lidí, kterým není nezávislost justice lhostejná. Doufám, že se něco stane a že naše snažení bude mít smysl,“ řekla také a shrnula účel demonstrace - požadavek demise Marie Benešové a přijetí pojistek nezávislosti justice.

„Pokud naše požadavky nebudou splněny, svoláme na 21. 5. demonstraci na Václavské náměstí, kde budou lidé z celé ČR,“ připomněla. Spolu s kolegyní přečetly takzvaných sedm pojistek pro nezávislost justice.

Mikrofonu se poté ujal jeden z Kolíňáků. „Je správně, že ukazujeme, že máme co říct. Ne vždycky jsme tu možnost měli, aniž bychom za to byli postihování. Ne vždycky to tak i do budoucna musí být. Osobně bych byl radši, kdyby se takového akce konat nemusely. Situace si ale žádá pravý opak. Zůstaňme i nadále aktivní. To nejhorší, co můžeme udělat, je upadnout do pasivity a letargie, kterou bychom souhlasili s tím, co se děje,“ řekl mimo jiné.

Během demonstrace zazněla hesla jako „Máme toho dost“ a „Demisi“. Proč se příchozí rozhodli akce zúčastnit? Na tuto otázku několik oslovených neodpovědělo. Z úst jedné z účastnic pak zazněl názor: „Tato doba si žádá, aby už všichni jen neseděli doma. Je to šílené, co se děje. Proto tu jsem.“