FOTO: Na kolínskou radnici zavítali Tři králové

Nápis K + M + B zdobí od čtvrtka 13. ledna dveře kolínské radnice, kam s požehnáním zavítali Tři králové. Do kasiček přímo jim je možné přispět ještě do neděle 16. ledna, dále pak kdykoli do on-line kasičky, poslat lze i dárcovskou SMS.

Tři králové (i v trochu vyšším počtu) zavítali na radnici v Kolíně. | Foto: Hana Morová