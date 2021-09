Mezi střední školy, které se zapojily do projektu studentských voleb, se zařadilo i Gymnázium Kolín. Po dva dny studenti přicházeli k volební urně ve vestibulu školy. Podle ředitele Ivo Zachaře i podle členů volební komise tvořené samozřejmě taktéž studenty byl mezi kolínskými gymnazisty o volby zájem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.