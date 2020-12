OBRAZEM: Mikulášská nadílka potěšila děti v Českém Brodě

I přes veškerá omezující opatření zavítal do Českého Brodu Mikuláš se svými pomocníky, a to rovnou na tři místa. Akce s názvem Mikuláš ve dveřích se konala od 15 hodin u vstupu do kostela sv. Gotharda, ve dveřích Zvonice vedle kostela a u kostela Nejsvětější Trojice.

Mikulášská nadílka v Českém Brodě 2020. | Foto: Václav Šolta

Každý Mikuláš měl ve své knize napsáno vše o daném dítěti, s časem a místem, které si rodiče zvolili přes internet. Rezervace probíhala bezpečně online. Balíčky s odměnami byly přesně na počet rezervovaných dětí, ale i ti, co se nestihli registrovat, s prázdnou neodešli.

Autor: Václav Šolta