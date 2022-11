„Velice nás potěšila tak velká účast, kdy se ve všech věkových kategoriích zapojilo celkem 120 soutěžících. Vážíme si podpory v podobě tak vysoké návštěvnosti, někdy i z velké dálky, a už jsme s kolegyněmi zhodnotily, co by bylo dobré v dalším ročníku pozměnit, doplnit a nebo úplně změnit,“ shrnula koordinátorka ekocentra Jitka Čurdová a poděkovala kolegyním za nasazení a neustálý úsměv na tváři i lesnická společnosti za věnování krásných cen do soutěže.