OBRAZEM: Křížovou cestu šli věřící v Českém Brodě. Pomodlili se u Ježíšova hrobu

Na Velký pátek připadá den přísného postu. Ten den by se měl člověk ve věku od 14 do 60 let postit od masa a mít újmu v jídle, což znamená najíst se jen jednou za den dosyta. Obřad Velkého pátku začal v odpoledních hodinách na farní zahradě v Českém Brodě. Před i po obřadu se uskutečnila křížová cesta. Po celý večer bylo možné bdít či se modlit u Ježíšova hrobu.

Z velkopátečního obřadu v Českém Brodě. | Foto: Václav Šolta