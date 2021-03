Například na přechodu kutnohorského a kolínského okresu na silnici od Čáslavi na Kolín kontrolovaly dvě hlídky, tedy v obou směrech. Chtěly obvyklé doklady – řidičský a technický průkaz a zelenou kartu. A také potvrzení od zaměstnavatele plus případně vysvětlení, za jakým účelem dotyčný cestuje. A k tomu nechyběla ani kontrola požití alkoholu.

Další policejní hlídky bylo možné potkat na hlavním silničních tahu Praha – Kolín, konkrétně v Rostoklatech, policejní auto stálo také ve Vrbové Lhotě nebo u Bečvár. Kdo z Kolína mířil po hlavním tahu do Prahy, hlídku mohl potkat nejen při překračování hranice okresů Kolín a Praha východ, ale také mezi Úvaly a Újezdem nad Lesy, kde katastrální území přechází už na území hlavního města Prahy.

„Policisté kontrolují zejména vytížené silnice I. a II. třídy, kontrolují autobusovou i vlakovou přepravu, samozřejmě ve spolupráci s vedlejšími okresy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

První den mohl být ještě trochu benevolentnější, ale od dalších dnů by měla na Kolínsku při hlídání hranic okresů pomáhat i armáda.

Na hranicích okresů například mezi vesnicemi byl v pondělí naopak klid. Jako by se nic nezměnilo. Na pomezí Kutnohorska a Kolínska, u Malé Vysoké, auta normálně projížděla. Stejně tak třeba z Velkého Oseku směrem na Libici nad Cidlinou, tedy do okresu Nymburk. Jiné to nebylo ani v lesíku za Uhlířskou Lhotou. To navzdory tomu, že se zde nepřekračuje jen hranice okresu, ale i kraje. Lidé zde přejedou na Pardubicko.

Bez policejní kontroly se dalo v pondělí dopoledne projet také z Týnce nad Labem směrem na Kojice a Chvaletice, tedy taktéž do sousedního okresu i kraje. Řada řidičů projížděla z Týnce nad Labem směrem na Záboří nad Labem, tedy na Kutnohorsko. Po chvíli ale bylo vidět, jak do těchto míst míří policejní vozidlo.

Ostražití byli nejen řidiči na „přechodových“ silnicích, ale i cestující ve vlacích a autobusech. Například Václav, který dojíždí za prací z Českobrodska do Prahy, nenechal nic náhodě a měl s sebou potvrzení zaměstnavatele. „Bylo ale zatím nepodepsané, o víkendu jsem to nestihl tak rychle zařídit, ale nikdo mě nekontroloval,“ popsal.

Zdaleka nebyl jediný, kdo z této oblasti mířil za hranice okresu. Český Brod je totiž prakticky na hranici s okresem Praha-východ. „Zhruba 60 procent práceschopného obyvatelstva pracuje v Praze,“ připomněl starosta Českého Brodu Jakub Nekolný a zdůraznil, že situace nyní působí komplikace. „Všichni si teď zařizují potvrzení, je to zase byrokracie. Nicméně opatření jsou potřeba, tak je třeba je dodržovat,“ dodal.