OBRAZEM: Komenského park v Kolíně čeká na proměnu. Lidé se tam rádi prochází

Komenského park v Kolíně by měl do budoucna změnit tvář. Proběhla již architektonická soutěž na jeho jeho budoucí podobu, k níž se vyjadřovala i veřejnost. Město se pustilo do projektování, ovšem zásadní otázkou jsou samozřejmě finance.

V Komenského parku v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková

V Komenského parku v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková

Park je hojně navštěvovaný, zvlášť za pěkného počasí, kterého se nyní v Kolíně dostává jen střídavě. Vzhledem ke své poloze slouží i jako průchozí místo.