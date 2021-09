Žáci během 45 minut zvládli to nejdůležitější. Vyzkoušeli si, jak se na začátku protáhnout, brzdit, střídat nohy, ale i správný odraz a pohyb celého těla. Obzvláště u těch nejmenších byla vidět radost z nové pohybové aktivity. Nadšené tváře a veselé cinkání potvrdily, že koloběh bude všechny bavit.

„Naším cílem je vnést do tělesné výchovy radost a změnit její fungování. Koloběžky nejsou cílem ale prostředkem, aby se děti více pohybovaly a někam dopravily. Ovládnout koloběžku je daleko rychlejší než kolo. Koloběžka je pomalejší a dítě dokáže situace na ní vyřešit snadněji než na kole. Jízdu lze spojit například s environmentální výchovou v lese nebo s výukou dějepisu ve městě,“ vysvětlil docent Tomáš Dohnal, odborný garant projektu a vysokoškolský pedagog.

Lektoři ze společnosti Kostka, která zavádí koloběžky do škol v rámci projektu Tělák nás baví, je seznámili s bezpečnou technikou jízdy.

