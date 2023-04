/FOTO/ Výročí narození Jana Amose Komenského v domově Clementas v Mlékovicích pojali po svém. Část domova se proměnila ve školní třídu, z aktivizačních pracovnic se staly žákyně a učitelka.

V domově v Mlékovicích si připomněli výročí narození J. A. Komenského netradiční akcí. | Foto: Pavel Pechoušek

Klienti zavzpomínali na to, jaké to bylo, když sami chodili do školy, jaké předměty je nejvíc bavily a na jaké učitelky nemohou zapomenout. A tentokrát se jim ze školy ani nechtělo. Akce proběhla v rámci reminiscenční terapie.