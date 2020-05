OBRAZEM: Do škol na první stupeň v Kolíně se vrátila zhruba čtvrtina žáků

Nyní mohou do lavic základních škol zasednout i žáci prvního stupně. Kolín je ale hluboko pod republikovým průměrem. Zatímco se z pohledu celé země vrátila do škol asi polovina žáků, průměr v Kolíně je 26 procent. Oznámilo to vedení města.

Kolínská místostarostka Iveta Mikšíková s dětmi ve škole. | Foto: Hana Morová