OBRAZEM: Déšť, vítr, občas slunce. Chladné počasí stále obléká lidi do kabátů

Po slunečné neděli, kdy se milovníci teplých dnů naladili, nás zatím celý pracovní týden počasí opět obléká do bund a kabátů. A sem tam to chce do ruky i deštník a vhod by přišla i kapuce, aby vítr necuchal vlasy.

Chladný, sychravý a větrný začátek jara v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková