Místní farář Martin Sklenář na začátek představil význam betlémského světla a jeho cestu do České republiky. Poté zástupci skautů prošli celou spirálou až do jejího středu, kde ve velké lucerně zapálili svíčky. Andělé pak odvedli zájemce, převážně děti, do středu spirály, kde si každý mohl zapálil svou svíčku, či lucerničku a odnést si tak betlémské světlo do svého domova.