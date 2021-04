OBRAZEM: Aprílové počasí trénuje obyvatele Kolína i okolí v akceschopnosti

Jednu chvíli je to na sluneční brýle, za moment na kapuci a zachumlat se do teplého kabátu. Aprílové počasí se letos zkrátka opravu vyvedlo. Své o tom vědí obyvatelé Kolína, jimž chvíli do očí svítí sluníčko a počasí kouzlí jarní atmosféru a za pár minut se jim na hlavu snáší sněhové vločky. Kolíňáci to ovšem zvládají bravurně. Vždyť je duben, ne?

Aprílové počasí v ulicích Kolína. Chce to sluneční brýle, ale zároveň i šálu a rukavice. | Foto: Deník/Jana Martinková