„Volební účast v druhé kole si vůbec netroufám odhadovat,“ předesílá Pavel Kárník. „Ale moji Kolíňáci snad k volbám přijdou, hodně jsem jich potkal, mluvil jsem s nimi, slíbili, že přijdou volit,“ dodal. „Snad se vrátí senátor do Kolína, senátor, který bude z regionu,“ řekl Pavel Kárník ve chvíli, kdy jezdil po Kolíně a vylepoval plakáty.

„Věřím, že na okrese Kolín mě voliči ve štychu nenechají, výsledky na Kolínsku byly velmi dobré, tak snad se to zopakuje,“ shrnul své pocity Pavel Kárník, který se chce v senátu věnovat podpoře živnostníků, využití krajských grantů pro obce či větší samostatnosti obcí.

Igor Karen před druhým kolem senátních voleb předesílá, že si nesmírně váží důvěry voličů. „O to větší závazek je to být v druhém kole. Neustále voliče jako lékař ujišťuji, že jsem tu pro ně a chci prosazovat dostupnou péči pro všechny, lepší péči pro seniory, a to zejména v domácím prostředí. Chci bránit občany a zamezit snahám některých stran zvyšovat spoluúčast pacientů v systému zdravotní péče,“ uvedl Igor Karen.

„Prosím, přijďte k volbám a společně braňme dostupnou zdravotní péči pro všechny,“ dodal s tím, že v druhém kole voleb do senátu bývá volební účast vždy nižší, navíc když nyní první kolo provázely důležité krajské volby.