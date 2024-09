OAD Kolín do pořízení devíti nových investovala 92 milionů korun. „Jeden z nových kloubových autobusů už jsme nasadili do provozu na linku 398 Praha-Poděbrady, abychom si tento nový typ osahali v provozu před nasazením ostatních. Na této lince bude jezdit do konce listopadu,“ sdělil výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal.

Další dva nové vozy OAD Kolín nasadila na linku 705 Poděbrady-Čáslav, kde budou jezdit trvale i od prosince.

Jde o vůbec první kloubové SOR NS v příměstském třídveřovém provedení, které opustily výrobní linku SOR Libchavy. Nový model příměstského autobusu od výrobce SOR designově navrhl Patrik Kotas. Jedná se o dvoučlánkový třínápravový autobus o délce 18 metrů. Vozy jsou nízkopodlažní a umožňují bezproblémový a pohodlný nástup i výstup všech cestujících. Celkem uvezou 146 osob, padesáti z nich nabídnou místo k sezení. Všech devět nových autobusů má vysoká polstrovaná sedadla a police na zavazadla.

Vyrobeny jsou v jednotném vzhledu vozidel Pražské integrované dopravy, a to jak v šedo-červeném olakování, tak interiéru, který je osazen potřebnými informačními prvky. Sedadla jsou potažena červenou látkou, místa pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou v modré barvě. Uvnitř vozů jsou k dispozici USB zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky. Nechybí výkonná klimatizace. Cestující mají také možnost platit jízdné platebními kartami přímo v autobuse.