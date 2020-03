„Až proběhne zápis na katastru, budeme koncipovat dílčí úpravy a správu objektů se Správou městských sportovišť Kolín (SMSK). Tato městem stoprocentně vlastněná společnost, která se stará o zimní stadion, atletický stadion, Vodní svět atd., by se měla starat i o areál Sparty,“ řekl starosta Kašpar.

Podle jeho slov je logické, aby sportovní areály byly městské, konec konců město má ve stejné lokalitě atleťák, bude tam mít novou multifunkční sportovní halu, ale vlastní třeba také pozemky pod LTC, byť tenisový klub je samostatný.

Ubytovna, kde v areálu Sparty bydleli dělníci, nyní končí. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo kvůli ověření hodnoty majetku schválilo koupi až napodruhé, bylo zájemcům ubytování ještě o dva měsíce prodlouženo, tedy do konce února. Starosta připomíná, že v Kolíně platí na nové ubytovny stavební uzávěra. Původní se město snaží uzavírat. „Po ubytovně v Legerově ulici, která se povedla zrušit cca před třemi lety, zrušíme nyní další,“ uvedl starosta.

Zároveň se už začne chystat projekt na rekonstrukci. Z formy ubytovny by se mělo přejít na krátkodobé ubytování převážně pro sportovce. Dnes jsou tam staré pokoje, sociální zařízení je na chodbách, což se samozřejmě po rekonstrukci změní.

„Byli bychom rádi, kdyby se nám na ni podařilo získat dotaci. Hlavně budeme mířit na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. I proto nebudeme pozemek a budovy převádět na SMSK, tím bychom si zazdili možnost žádat o dotace,“ vysvětlil Michael Kašpar. Připomněl, zároveň, že Sparta Kolín dostane peníze za prodaný majetek v 15 ročních splátkách bez navýšení.

FK Kolín je nyní v zániku. Už nepotřebuje být akciovou společností, ta vznikla v době, kdy Kolín postoupil do druhé ligy. Profesionální soutěž se nemohla hrát se zapsaným spolkem. To už je nyní minulostí, takže během letošního roku by se vše mělo vrátit pod Spartu Kolín.