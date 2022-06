O letních prázdninách budou mít ambulance v kolínské nemocnici omezený provoz

S blížícími se prázdninami opět přichází určité omezení provozu v Oblastní nemocnici Kolín. Lékárna Lékonka Plus bude mít změnu otevírací doby od 4. července do 2. září, a to pondělí až pátek 7.30 až 15.30 hodin.

Oblastní nemocnice v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jakub Šťástka