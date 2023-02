Už při zapůjčení umělé ledové plochy vedení města avizovalo, že by plochu chtělo posléze odkoupit. To i nyní potvrdil starosta Michael Kašpar. Konečné rozhodnutí musí dát městská rada a následně zastupitelstvo. „Chceme kluziště využít a odkoupit, domlouváme se s průmyslovou školou, že by jej provozovala,“ sdělil starosta.

Ředitel průmyslovky František Pražák potvrdil, že je škola ochotna ledovou plochu provozovat. „Máme na to prostor. Myšlenkou zatím je, že by fungovala od října do května,“ řekl ředitel s tím, že škola má i brusku na brusle.

Provoz umělé plochy je podle něj ekologický i ekonomický. „Nepotřebujete rolbu, neřešíte chlazení, jen je samozřejmě třeba udržovat čistotu,“ podotkl.

Škola má prostor i na uskladnění

Plochu by bylo možné provozovat v podstatě celoročně, jen v létě to výrobce nedoporučuje kvůli možnému rychlejšímu stárnutí plastů, kterým vadí sluneční záření, pokud je ve větší míře. Na léto může průmyslovka kluziště uskladnit. I na to podle ředitele má prostory. Plocha se dá totiž rozložit, je to v podstatě stavebnice, kterou lze rozšířit, zúžit podle potřeby.

Za pronájem kluziště na tři měsíce má město sjednanou cenu milion korun. Následně pořizovací cena činí 2,2 milionu korun, ale onen milion za pronájem firma městu od kupní ceny odečte. K tomu ještě automobilka Toyota přispěla 200 tisíc.

Podle mluvčí radnice Šárky Hrubé plochu během adventu a Vánoc na náměstí navštívilo v průměru kolem 80 lidí za den, přičemž záleželo na počasí a na tom, zda byl všední den nebo víkend. Na průmyslovce je to nyní podle odhadu ředitele sto až tři sta návštěvníků za týden.

„O kluziště je velký zájem. Chodí k nám například základní školy v rámci hodin tělesné výchovy, odpoledne pak veřejnost,“ popsal.

Hodiny pro školy i veřejnost

Kluziště se syntetickým ledem Glice je v prostoru venkovního hřiště průmyslovky přístupné zdarma. Ve všední dny je otevřeno pro žáky základních a středních škol od 8 do 15 hodin, od 16 do 20 hodin pak pro veřejnost. Soboty a neděle pak zcela patří veřejnosti, otevřeno je od 8 do 20 hodin.