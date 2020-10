O děti záchranářů či policistů se stará Základní škola Bezručova v Kolíně

O děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí se po dobu nouzového stavu pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín bude starat Základní škola Bezručova, a to počínaje středou 14. října. Výuka bude probíhat ve skupinách po 15 dětech v pracovní dny vždy od 6.30 do 17 hodin. Žádné poplatky se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování dětí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK