Nový vstup do Borků dá oba Medvědy dohromady

Město Kolín neopustilo myšlenku zvelebit vstup do lesoparku Borky. Dodnes si příchozí může všimnout pozůstatků původního velkorysého parkového konceptu, který se ale ve své plné kráse už vytratil. A to by se mělo změnit. „Městský architekt zpracoval zadání studie na úpravu tohoto prostoru,“ uvedl starosta Michael Kašpar. A lokalita si to jistě zaslouží.

Vstup do lesoparku Borky v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek