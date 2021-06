Jak hodnotíte první měsíc v roli senátora?

Kvůli současné situaci je poněkud chaotický, se svým senátním klubem se scházíme formou videokonferencí a fyzicky jsem byl v budovách Senátu za měsíc jen jednou. Samotný slib senátora budu skládat až na ustavující schůzi Senátu - 11.11. 2020

Co se změnilo ve vašem osobním životě?

V osobním životě se mi nezměnilo nic, mám po několika měsících více času na rodinu, vnoučata a stihl jsem si zajít i na ryby.

Co všechno jste za měsíc (pracovně) stihl?

Kromě výše zmíněného se snažím pronikat do tajů práce senátora s pomocí zkušenějších kolegů. Vybral jsem si senátorskou kancelář (pochopitelně v Kolíně), která se zařizuje, uzavírám smlouvy s asistenty. Jelikož budeme na 2. schůzi Senátu 12. - 13. 11. probírat několik důležitých zákonů, snažím se je co nejvíce načíst a zároveň vyřizuji desítky mailů, které se k oněm zákonům vztahují. Pomalu připravuji kolínskou knihovnu na předání, abych se mohl práci senátora věnovat na 100 %.

Je něco, co vás mile/nemile překvapilo?

Mile mě překvapil výsledek voleb a obrovské množství gratulací a vyjádření podpory. Nemile mě překvapila současná omezení, která opravdu ztížila možnost osobních konzultací, seznámení s kolegy i samotným Senátem. Nemohu ani osobně navštívit zastupitelstva měst a obcí tak, jak jsem si slíbil, a těším se tudíž na dobu, kdy se budu moci naplno věnovat práci bez omezení.

Co plánujete na nejbližší dobu?

Tento týden je poněkud hektický, od úterý do pátku budu každý den v Senátu a budu i zde vybavovat svou kancelář v Kolovratském paláci. Ve středu bych měl být zařazen do příslušného výboru a budu pracovat i v jedné senátní komisi.