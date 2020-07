Nový regulační plán kolínské městské památkové rezervace je těsně před schválení. Aktuálně se podle slov místostarostky Ivety Mikšíkové řeší poslední připomínky od ministerstva kultury. Nový závazný dokument města přináší v historickém centru řadu změn.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

První z nich je rozšíření hranic památkové rezervace. Ne že by přibyly nové historické domy, ale původní regulační plán byl poněkud atypický v tom, že hranice památkové rezervace určoval například v polovině ulice. Výsledkem toho bylo, že jeden dům do památkové ochrany spadal a hned sousední, dovedeno opravdu do krajnosti, se mohl přebudovat na moderní objekt. To je případ třeba Mostní ulice nebo ulice Politických vězňů.