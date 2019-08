Na rohu Pražské a Sluneční ulice vznikl parčík, do kterého v těchto dnech nově přibyly květinové záhony. Jejich celková plocha zabírá 375 čtverečních metrů a bylo v nich vysázeno přibližně 2800 keřů a rostlin. Kořínky tam nově zapouští trvalky, cibuloviny a letničky.

Květinová výzdoba by se měla průběžně udržovat a obměňovat tak, aby svými barvami krášlila okolí od jara do podzimu, existují také rostliny, které dokáží vytvořit pěkný kolorit i v zimních měsících. Celý prostor se dále doplňuje městským mobiliářem, tedy lavičkami, odpadkovými koši, a to i na tříděný odpad, stojany pro kola a pítkem.