Ten počítá s přerušením prací na zimu, kdy se most otevře plnému provozu ve všech čtyřech jízdních pruzích. Zavřený zůstane chodník ve směru na Zálabí, kde aktuálně probíhá rekonstrukce.

Termínem zahájení zimní přestávky je 15. prosince, záleží ale na počasí. „Pokud by byly velké výkyvy, otevřel by se most až 21. prosince,“ informoval místostarosta Michal Najbrt s tím, že v polovině mostu, která se právě opravuje, by se měl pokládat asfalt mezi 5. a 10. prosincem.

Rekonstrukce bude po zimní pauze pokračovat na jaře příštího roku, rozjet by se měla opět v závislosti na počasí během března až dubna se stejnými dopravními opatřeními jako nyní, ale na druhé straně.