„Je to solidní cena za oba weby, co vím, když si Kutná Hora před několika lety nechala dělat nový web, dala téměř milion za jeden,“ poznamenal starosta Michael Kašpar s tím, že Kolín s vysoutěženou firmou zatím nikdy nespolupracoval, ale jde o společnost, která se na tyto práce specializuje a poslední dobou často vyhrává řízení.

Jak doplnila tajemnice Dagmar Soukupová, oba weby by mohly být do půl roku, ale zatím není podepsaná smlouva. „Šest měsíců na tom budou naše odbory pracovat a dodávat podklady, zvažujeme i nějakého externího spolupracovníka, aby to převedl do běžného jazyka, my jsme takoví úředničtí,“ dodala tajemnice ke snaze udělat web opravdu přívětivý pro lidi.

„Grafika se určitě povede, ale chceme, aby se lidé na webech dobře orientovali. Paní tajemnice prochází desítky webů, třeba web města Tábor se nám líbí a je od stejné firmy,“ doplnil starosta.