Odhadované náklady na terminál jsou přibližně 50 milionů. „Pokud půjde vše dobře, mohl by mít projet stavební povolení v první polovině roku 2023, samotná stavba by tak mohla proběhnout v letech 2024 až 2025,“ odhadl starosta.

Každé studio předložilo originální návrh a každý návrh měl své přednosti. Nakonec porota doporučila po dlouhé diskusi k realizaci projekt studia OV-A. Je to stejné studio, které nyní navrhuje terminál vysokorychlostní železnice v Nehvizdech.

Vše je tedy nachystané pro vybudování dopravního terminálu. Takového, který bude i do budoucna umožňovat rozšiřovat počty spojů autobusové dopravy, přičemž jeho součástí bude i parkoviště P+R, parkování pro kola a jednostopá vozidla a také zázemí pro cestující a řidiče autobusů.

Město Úvaly už několik let systematicky vykupuje pozemky od Kožíškovy ulice až po současný přejezd na Pražské ulici. „Nebylo to vůbec jednoduché, ale po několikaletém úsilí se blížíme k závěru, neboť město Úvaly se v brzké době stane vlastníkem téměř všech pozemků v daném prostoru,“ potvrdil starosta Petr Borecký.

