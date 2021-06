Novou halou v kolínských Borkách už zněla hudba i zvuk basketbalového míče

/FOTOGALERIE/ Skladba We Are The Champions od kapely Queen v podání Jaroslava Břeského a zvuk basketbalového míče narážející na odrazovou desku z rukou mladých kolínských basketbalistů budou v dějinách Kolína navždy zapsány jako první zvuky, které zazněly novou sportovní halou v Borkách. Ta byla ve středu slavnostně otevřena. Pásku přestřihlo kompletní vedení města Kolína i zástupci architektů a zhotovitelů z firmy Strabag.

Ze slavnostního otevření nové sportovní haly v Borkách v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Hala za 128 milionů korun, z nichž čtvrtinu této ceny pokryla dotace, má vlastní zpracování dešťové vody a částečně pokrývá spotřebu elektrické energie ze střešní fotovoltaiky. „Je primárně určena pro ty sportovce, kteří v Kolíně neměli zázemí a své zápasy jezdili hrát mimo město. Zbývá ještě několik administrativních úkonů, ale věřím, že od července, pokud to dovolí aktuální vládní nařízení, může už hala sloužit sportovním klubům i veřejnosti,“ řekl starosta Michael Kašpar. První lidé, kteří zaplnili tribunu nalézající se na jedné straně haly, byli vedoucí odborů městského úřadu, ředitelé i ředitelky kolínských základních a mateřských škol a samozřejmě zástupci kolínských sportovních oddílů.„Zásadní číslovkou je 466. To je počet dní, během nichž hala vyrůstala,“ připomněla místostarostka Iveta Mikšíková, na jejíchž bedrech celá stavba stála. PODÍVEJTE SE: Sportovní hala v kolínských Borkách získává definitivní tvář Přečíst článek › O provoz haly se bude starat Správa městských sportovišť Kolín, starosta slíbil v nejbližších měsících i rozšíření komunikace k hale s malým kruhovým objezdem a zastávkou autobusu, do budoucna pak i rekonstrukci venkovního házenkářského hřiště. „Od mého nástupu do funkce starosty jsem místním sportovcům musel vysvětlovat, že jednou halu postavíme, ale teď na ní nejsou peníze. Nebylo to příjemné. Slíbil jsem ji v roce 2020 a o rok jsem se spletl. Jsem rád, že stojí a budou zde moci vyrůstat noví profesionální sportovci,“ shrnul Vít Rakušan, bývalý starosta, pořád kolínský radní a parlamentní poslanec. OBRAZEM: V kolínských Borkách finišuje stavba sportovní haly Přečíst článek › Architekt a duchovní otec stavby Štěpán Valouch poznamenal, že se halu podařilo postavit jako takovou dřevěnou čepici umístěnou v korunách stromů, navíc nízkoenergetickou a bezbariérovou. „Jsem rád, že se město nebálo jít do architektonické soutěže, což sice stavbu prodlouží, ale zase pak výsledek nevypadá jako sklad nebo supermarket. A super spolupráce byla s prováděcí firmou, která třeba nosníky měřící jednatřicet metrů dovezla z Rakouska,“ řekl Valouch.