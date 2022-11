Foto: Betlém u kolínského chrámu sv. Bartoloměje by ještě potřeboval dárce

Na náměstí by měla být po dobu adventu a Vánoc. Bruslení na náměstí bude zdarma. Jediné, za co si možná budou muset lidé připlatit, bude broušení. Jediná podmínka k využití umělé plochy totiž je, že člověk musí mít brusle opravdu nabroušené. Bruslit se bude do 22 hodin, následně bude městská policie dohlížet, aby se tam v noci nejezdilo. Osvětlení kluziště bude zakomponované do vánočního osvětlení.

Po Třech králích se umělá ledová plocha přesune na dvůr střední průmyslové školy. Tam by měla být zhruba dva měsíce, provozovat ji bude škola, ale přístupná bude i pro veřejnost. Výše poplatku tam zatím vyřešená není.

Koupí město plochu nastálo?

„Když se plocha osvědčí, chtěli bychom ji odkoupit a provozovat celoročně,“ naznačil starosta. Nájem na tři měsíce vyjde město na milion korun. Pokud se to osvědčí a starosta věří, že ano, je pořizovací cena 2,2 milionu, ovšem onen milion za pronájem firma městu od kupní ceny odečte.

Kolínský advent ale nabídne i další program. Již nyní je jasné, že na první adventní neděli, tedy 27. listopadu, vystoupí Kolínský Big Band. Zpívat s tím bude Tereza Černochová a Matěj Ruppert z Monkey Business. Rozsvítí se první svíce. A následně i strom.

Ten se v současné chvíli stále vybírá. Zástupci města se dojeli podívat na zhruba dvě desítky různých stromů z širokého okolí, výběr se nyní zúžil na tři žhavé favority.

Několik stromů nabídli obyvatelé, další má radnice vytipovaný v lesní školce u Kostelce n. Č. l., další roste na městském pozemku v ulici Prokopa Velikého. „Tento strom je vzrostlý, pěkný, ale podle odborníků ze Stromů pod kontrolou má defekt kořenového systému, takže by během několika let stejně musel být pokácen, a ještě navíc roste na kanalizaci,“ popsal starosta.