„Jsem rád, že vás dorazilo tolik, bál jsem, že koronavir vaše počty omezí,“ kvitoval novinář a spisovatel zaplněný sál. Tomu pak zhruba hodinu vyprávěl, začal dobou, kdy coby absolvent pedagogické fakulty dělal konkurz do České tiskové kanceláře, kde jej málem odradilo psaní na stroji, které v tu dobu neovládal.

„Napsal jsem knihu Rudý Zeman, což je politik, kterým se zabývám mnoho let. Nechci vám radit, koho volit, ale mám jiný názor i informace, takže jsem vám jen chtěl říci: volte koho chcete, ale přemýšlejte o tom,“ vyzval a varoval před současnou plíživou normalizací a spojenectvím premiéra s prezidentem za účelem budoucího prezidentství Andreje Babiše, což by mu zajistilo imunitu v případném trestním stíhání.

Tři vystavené knihy se pak staly cenami v rychlém soutěžním kvízu, jednu z nich správnou odpovědí na otázku vyhrál i mezi diváky sedící místostarosta města Michal Najbrt. „Tak to je místostarosta na správném místě,“ usmíval se Kmenta, když mu to okolo sedící prozradili. Načež dodal, že v některých městech má s podobnými prezentacemi problémy, to když se tamní vedení dozví, jaký autor by jejich kulturní stánky měl navštívit.

Další hodina pak patřila dotazům z auditoria, které mířily třeba na komunální politiku, ale i k tomu, proč se nedokáže sjednotit současná pravice, nebo jestli se po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka bál o život. „Už přede mnou řekli daleko chytřejší muži jako T.G . Masaryk nebo Václav Havel, že demokracie je jako zahrádka, kterou musíme zalévat, hnojit a vytrhávat z ní plevel, aby byla krásná a voňavá. Tak si na ni nenechme vyrůst bolševník,“ ukončil dvouhodinové setkání Jaroslav Kmenta.

Ještě pak podepisoval knihy, s nimiž jeho čtenáři přišli, každý z nich pak měl další dotaz, přání či vzkaz, takže se setkání se sympatickým novinářem z nedalekého Nymburka ještě protáhlo.