Společnost JakešDevelopment koupila dům koncem loňského roku od města v dražbě. Vyvolávací cena byla kolem 19 milionů, objekt se nakonec prodal za 38 milionů. Dalších 60 milionů pak společnost vynaložila na rekonstrukci budovy, která byla v naprosto katastrofálním stavu.

„Nyní je hotovo 90 procent prací. Snažili jsme se uchovat, co bylo použitelné, například zdi z pálených cihel, což je nejlepší, co může být. Jinak je prakticky všechno nové - fasáda, zateplení, zvukové izolace, střecha,“ popsal Jakeš.

Větší část budoucích bytů v ulici 5. května u Tesca v Kolíně už je prodaná

Z vnitřku domu se vyvezlo kolem 30 tun materiálu. Někteří lidé, kteří tam dřív bydleli, byli u firmy na brigádě, například právě na vyklízení nebo na výkopové práce.

Společnost se do rekonstrukce zdevastovaného domu pustila podle zajímavého architektonického návrhu. „Budova má zakulacené rohy, to jsme dodrželi a zároveň propsali do nových balkónů. Snažili jsme se dům udělat nadstandardně, co největší okna i balkóny, zkrátka co statika dovolila. Na balkón se vejde i stůl pro čtyři lidi. Objekt je kompletně zateplený, byty od sebe zvukově izolované. Máme energetickou třídu C. Získali jsme dotaci z programu Zelená úsporám od ministerstva životního prostředí, takže jsme pod přísnou kontrolou,“ dodal jednatel.

Víc míst pro děti v Kolíně: nad jeslemi jsou hotové dvě nové třídy mateřinky

V opraveném domě je 36 bytů 1+kk a 2+kk. V této chvíli je zhruba třetina prodaná. Kromě koupě je zde i možnost pronájmu. K nastěhování budou v únoru příštího roku.

Ve vnitrobloku domu vznikne malý park. Bude tam workoutové hřiště, dětské hřiště či posezení s grilem. Vnitroblok bude uzavřený, nikdo zvenku se tam nedostane. „Ve vnitrobloku je krásný ořech, který se snažíme zachránit,“ doplnil jednatel společnosti.