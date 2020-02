Nové sportoviště v Seifertově ulici v Kolíně má zaujmout více sportovců

/FOTOGALERIE/ Je to plácek, kam chodí pár mladých hrát třeba fotbal, ale enormní zájem současné sportoviště nezažívá. Tak by se dalo stručně shrnout sportoviště v Seifertově ulici v Kolíně v lokalitě za tamějším supermarketem. Město by ho rádo nechalo vzkřísit a rekonstruovat do podoby, aby si našlo v Kolíně více zájemců. Stát má něco přes 9 milionů korun.

Hřiště v Seifertově ulici v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jakub Šťástka

Třebaže již vedení města vybralo vítěznou firmu, ta nakonec odstoupila kvůli nedostatku kapacit. Vybrala tak druhá firma. „Stále jsme pod projektantskou cenou, nejdražší uchazeč nabízel rekonstrukci za 14 milionů,“ popsal starosta Michael Kašpar cenové rozpětí nabídek. Stromy na Kolínsku ohrožuje sucho, vítr i hmyz Přečíst článek › Jedná se o místo, kde měla původně stát sportovní hala. „Je tam třeba běžecký okruh, basketbalové hřiště. Rekonstrukce z něj udělá sportovně odpočinkový areál, zmizet by mělo dolní panelové oplocené hřiště, které je v příšerném stavu,“ vysvětlil starosta. Nyní se lidé mohou těšit na venkovní fitness, ale i nový mobiliář jako lavičky a koše, stejně tak zázemí pro děti. Lokalita bude mít i nové keře a stromy. „Bude to hezký sportovní areál místo stávajícího, který má dost odžito,“ dodal Michael Kašpar. Město chce rekonstruovat část ulice Míru Přečíst článek ›

