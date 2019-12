V rámci prací dojde i na přebudování nemocniční kuchyně na novou centrální školní kuchyň s celkovou kapacitou až 1300 jídel denně.

Tím už si město dělá rezervu do budoucna, takto velká kuchyň by měl vytvořit dostatečně velké zařízení, které bude schopné pojmout i plánované navýšení kapacit českobrodských škol základních škol. To bude nutné kvůli přibývajícímu počtu obyvatel, nové domy vyrůstají ve městě i v jeho okolí, domov v nich nacházejí zejména mladé rodiny.

Práce na nových jídelnách a kuchyni by měly trvat do poloviny příštího roku a jejich celková cena je kolem 95 milionů korun. Město akci hradí částečně ze svého rozpočtu, částečně z finanční podpory ministerstva financí, které přispělo částkou 60 milionů korun.