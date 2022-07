Odborná porota v soutěži ocenila celkovou koncepci, uvolnění od průjezdné dopravy a celkové zklidnění území s vytvořením klidového prostranství doplněného zelení. Kladně bylo také hodnoceno vytvoření multifunkčního prostoru, který umožňuje využití pro obchodní, kulturní i relaxační aktivity, z hlediska kompozice pak zapojení kostela sv. Víta do klidového prostoru náměstí se zdůrazněním dominanty kostelní věže.

Šedivá periferie Kolína? Jiráskovo náměstí by měl změnit vítězný soutěžní návrh

Město bude organizovat pracovní setkání a diskuse nad rozpracovanou studií se zájemci z řad veřejnosti. První takové setkání by se mohlo uskutečnit v srpnu, další pak na přelomu září a října.

Navržené řešení předpokládá rehabilitaci veřejného prostranství před kostelem sv. Víta a dostavbu území obytným blokem. Měla by se vytvořit jednotná plocha náměstí s mlatovým povrchem obklopeným žulovou dlažbou, která vytvoří i kamenný koberec před kostelem. Prostor by se měl doplnit stromořadím a místem pro stánky.

Záměr řeší samozřejmě také dopravu. Mlýnská ulice zůstává obousměrná a přesunout by do ní měly zastávky autobusu. Vjíždět z Mlýnské ulice na náměstí by mělo být povoleno pouze rezidentům, vozidlům zásobování a integrovaného záchranného systému. Parkování je navrženo podél Mlýnské ulice a posléze jako podzemní garáže pod novým obytným blokem. Ke škole by se mělo vjíždět přes ulici U Kostelíčka, která se nově napojí na ulici Na Louži.

Na Jiráskově náměstí by lidé chtěli fontánu i podzemní parkoviště

Přibýt by měl na náměstí dočasný pavilon s kavárnou a samoopravnou kol a městský mobiliář na volnou plochu náměstí. Obě travnaté plochy by se měly spojit do jednoho prostoru. Chystá se bezbariérové zpřístupnění hřbitova za kostelem, v bývalém krytu by měla vzniknout galerie. Řeší se i nakládání s dešťovou vodou.

Nová výstavba počítá s blokem bytových domů s komerčním patrem, v proluce by měl být dům s průchodem směrem k nábřeží.