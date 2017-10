Nové bydlení ve staré svobodárně má kolínské nemocnici pomoci udržet experty

Kolín – Jindy nevídané rojení bílých oděvů (jež už dneska většinou ani nemají podobu plášťů) společně s tmavými obleky zažívala v pondělí kolínská nemocnice. Uskutečnila se tam malá slavnost k otevření Centra pro vzdělávání a péči o zaměstnance, vytvořeného přestavbou z více než šest desetiletí starého objektu svobodárny. Vedle vzdělávacích prostor tam našla místo mateřská škola – ovšem objekt neztratil ani funkci ubytovny pro zaměstnance nemocnice.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Vítám, že se podařilo investovat do zlepšení zázemí pro zdravotníky,“ připomněl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martina Kupky (ODS). Má jasno: personál patří k tomu nejcennějšímu, co nemocnice může pacientům nabídnout – a v dnešní době všeobecného nedostatku zdravotníků to platí dvojnásob. Přikyvuje i ředitel nemocnice Petr Chudomel, podle jehož předpokladů zlepšení podmínek kolínskou nemocnici pro personál zatraktivní. „Stane se stabilizačním prvkem nejen pro lékaře, ale i nelékařské zdravotnické pracovníky, zejména zdravotní sestry, laboranty, fyzioterapeuty a další odborně kvalifikované pracovníky,“ poznamenal.

Přestavba někdejší svobodárny, na niž kraj poslal 40 milionů korun a dalších 12 milionů uhradí nemocnice z vlastních zdrojů, umožnila nabízet novým zaměstnancům bydlení ve 33 nadstandardně vybavených bytech. Pro vzdělávání je určena nejen posluchárna s kapacitou 80 míst, ale také menší učebna pro zhruba dvě desítky posluchačů.

Kolínská nemocnice je jedním z nemnoha zdravotnických zařízení Středočeského kraje. Patří pod ni nejen samotná Oblastní nemocnice Kolín, ale také kutnohorská nemocnice a rovněž léčebna dlouhodobě nemocných ve Vojkově u Tehovce na Praze-východ. Dalšími krajskými nemocnicemi jsou oblastní nemocnice v Kladně, Mladé Boleslavi, Benešově a Příbrami. Ty již podobná vedlejší pracoviště nemají.