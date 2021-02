Ze školní jídelny v Bezručově ulici v Českém Brodě.Zdroj: archiv městaStavba už je zkolaudovaná a nyní se vše připravuje na uvítání prvních strávníků. Jídla budou připravována pro všechny žáky Základní školy Tyršova a žáky prvního stupně Základní školy Žitomířská, která je taktéž v areálu nemocnice. Ze začátku se bude vařit pouze jedno jídlo, ale po rozjezdu kuchyně přejde na výběr minimálně ze dvou pokrmů.

Do čtvrtka 25. února je třeba elektronicky vyplnit a poslat přihlášku ke stravování, kterou rodiče naleznou na webových stránkách města. Do stejného data je také třeba zaplatit zálohu dle pokynů v přihlášce. Rodičům strávníků, kteří budou chodit v únoru do školní jídelny Bedřicha Smetany, bude vrácen po zaplacení únorových obědů případný přeplatek na účet.

Další upřesňující informace dostanou na e-mail, který uvedli v přihlášce ke stravování. Dotazy lze zasílat také na e-mailovou adresu jidelna@cesbrod.cz.