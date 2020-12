Českému Brodu dlouhodobě kapacita škol nestačí. Doubravčice, jak připomněl starosta Jaroslav Prkno, nemají školu vůbec. A dětí stále přibývá. Zatím to město a obec řešily samostatně, Doubravčice už mají studii na novou školu, Český Brod na dostavbu základní školy Žitomířská. Nyní se snahy spojily a plány upravily. Podle českobrodského starosty Jakuba Nekolného bude v Českém Brodě třináct tříd a v Doubravčicích čtrnáct.

Sedmadvacet tříd

„Žitomířská se transformuje na svazkovou školu, pod níž budou spadat stávající třídy, dostavba školy v Českém Brodě a nová škola v Doubravčicích. Celkové náklady se odhadují až na 680 milionů, zhruba 520 milionů by měla být dotace, tedy 750 tisíc na jednoho žáka, předpoklad je 27 tříd po 30 žácích,“ upřesnil starosta s tím, že druhá českobrodská škola Tyršova se postupně stává městskou školou pro místní a Žitomířská spádovou pro okolí. „Což samozřejmě neznamená, že by do svazkové školy nesměly chodit děti z Českého Brodu,“ poznamenal Nekolný.

Svazek má dva členy, ostatní obce by se měly podílet investičním příspěvkem, budou-li chtít své děti do svazkové školy posílat. Mělo by jít zhruba o sto tisíc korun na žáka a podíl na provozních nákladech.

Podle demografického vývoje budou Českému Brodu v roce 2030 chybět místa pro tisíc žáků.

„Kapacita nám bude chybět i v případě, že svazkovou školu postavíme. V tuto chvíli je tedy nezbytné, abychom zabezpečili následujících deset let. Jinak by nás čekal velký problém, obě českobrodské školy už jsou na hranici kapacity. Situace není dobrá,“ shrnul Jakub Nekolný, který věří, že v roce 2024 už by svazková škola mohla stát.

Úvalské zkušenosti

„Že jde však o běh na dlouhou trať, potvrzují v Úvalech, kde o vybudování svazkové školy usilují už přes čtyři roky a zatím se teprve blíží ke stavebnímu povolení.

„Neskončilo ještě výběrové řízení na projektanta na dokumentaci pro stavební povolení, bylo hodně dotazů, museli jsme posunovat termíny. Teď 10. prosince by mělo být výběrové řízení uzavřeno,“ řekl úvalský starosta Petr Borecký.